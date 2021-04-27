Депутаты распределили федеральный транш.

Депутаты распределили федеральный транш - 1,3 млрд руб. Основные суммы пойдут на дороги и расселение аварийного жилья.Федеральный бюджет выделил нашей области дополнительные деньги. Теперь доходная часть областной казны - 72,2 млрд руб., расходная - 76,8 млрд руб. Средства от поступлений распределили между двумя сферами: 846 млн руб. пойдёт на дорожное хозяйство и 506 млн руб. - в ЖКХ (на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья).Логично и справедливоВажно, что финансирование дорогостоящих работ по строительству Рпенского проезда теперь предусмотрено за счёт федерального транша. Поэтому фракция «Единая Россия» вышла с предложением высвободившиеся суммы отдать муниципалитетам.Решение аргументировал заместитель председателя Заксобрания Роман Кавинов:- После аномальной зимы и снегопадов дороги сильно пострадали. Было бы логично и справедливо помочь в этой ситуации территориям. В основном люди ездят на работу, в магазины, отвозят детей в детсады и школы, то есть передвигаются по городским дорогам. Из одного населённого пункта в другой поездок значительно меньше. Поэтому поддержать муниципальную дорожную сеть означает сработать на улучшение качества жизни наших граждан.Инициативу депутатов поддержал глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов:- Причина нынешнего плачевного состояния дорог - не только сложные погодные условия, но и хроническое недофинансирование прошлых лет. Если в 2018 г. субсидия из областного бюджета на ремонт дорог Гусь-Хрусталь­ного составляла 46 млн руб., то в 2019-м это было только 11 млн, а в 2020-м - 17 млн руб. Увеличение средств нашему городу, другим муниципальным образованиям крайне необходимо, потому что сейчас мы, фактически, начинаем исправлять то, что нормально не сделали в 2 предыдущих года. Решение о перераспределении дорожных денег в пользу территорий приняли большинством голосов. Против высказались фракции КПРФ и ЛДПР, что не повлияло на итог голосования. Местные бюджеты получат из областного бюджета ещё 300 млн руб. на ремонт дорог. Учитывая прежнюю поправку - около 1 млрд руб., также принятую по инициативе фракции ЕР, общая сумма, выделяемая муниципалитетам на дороги в 2021 г., составит 1, 6 млрд руб.Мост и рекиДепутаты рассмотрели ответы губернатора на мартовские запросы. Один из них касался финансирования ремонта моста в Коврове. Глава области обтекаемо дал понять, что городу воинской славы денег, чтобы привести в порядок предаварийный путепровод, в ближайшее время ждать не стоит. Депутаты поддержали предложение фракции «Единая Россия» и решили вопрос альтернативным способом. Благодаря тому, что федеральные деньги добавили не только на текущий, но и на 2 последующих года, стало возможным перераспределить ранее заложенные «дорожные» суммы, и в 2022-2023 гг. выделить на Ковровский мост 260 млн руб. Городские власти полностью удовлетворены таким вариантом.Ещё одно обращение было посвящено экологической проблеме с реками Гусь и Волшник. Пока достигнуты только предварительные договоренности. В Федеральное агентство водных ресурсов направили документы. Мероприятия по разработке проекта очистки Волшника включили в региональную госпрограмму.Депутат ЗС от Гусь-Хру­сталь­ного Михаил Максюков пояснил:- По реке Гусь вопрос не столь однозначен. В ответе губернатора предлагается «муниципалитету как собственнику гидротехнического сооружения принять меры, чтобы обеспечить пропуск воды». Как это сделать с плотиной - бетонной стеной? Мы надеемся, что департамент природопользования ещё раз изучит вопрос и пойдет на конструктивное сотрудничество.