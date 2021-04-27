Об на пресс-конференции, состоявшейся 27 апреля, рассказал вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко.

Во Владимирской области к 2024 году вдвое сократят количество чиновников, работающих в сфере предоставления услуг физлицам и предпринимателям. Об на пресс-конференции, состоявшейся 27 апреля, рассказал вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко.Планируется, что в будущем Центры занятости и защиты населения перестанут принимать граждан. Их функции будут переданы МФЦ и сайту госуслуг.«Предполагается, что бизнес сможет получать услуги только в электронном виде, без контакта с чиновниками», - уточнил замгубернатора.На сегодняшний день уже 80% жителей Владимирской области зарегистрировались на госуслугах но лишь 10% подтвердили свой аккаунт.