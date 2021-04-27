А социальные выплаты из федерального бюджета – по мере поступления средств.

А социальные выплаты из федерального бюджета – по мере поступления средств.Департамент социальной защиты населения Владимирской области сообщает, что в связи с праздничными и нерабочими днями с 1 по 10 мая выплата пособий и компенсаций, предусмотренных областным законодательством для семей с детьми (детское пособие, компенсация на питание, меры поддержки многодетным семьям, областной материнский капитал и другие), для ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных и пострадавших от политических репрессий лиц, за этот месяц будут произведены не позднее 30 апреля.Финансирование мер социальной поддержки, установленных федеральными нормативными правовыми актами (ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, денежная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, выплата на третьего (последующего) ребёнка до достижения им возраста 3-х лет, компенсация на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан и другие), будут осуществляться учреждениями социальной защиты населения по мере поступления средств из федерального бюджета.Фото