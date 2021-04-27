Федеральные дорожники отремонтируют больше 30 километров дорожного полотна трассы М-7 в Ковровском, Вязниковском и Гороховецком районах. В местах ремонта вводятся временные ограничения: в

Федеральные дорожники отремонтируют больше 30 километров дорожного полотна трассы М-7 в Ковровском, Вязниковском и Гороховецком районах. В местах ремонта вводятся временные ограничения: в Ковровском районе на участке с 244 по 256 км, в Вязниковском с 271 по 300 км, в Гороховецком районе с 324 по 337 км федеральной трассы. Дорожники будут последовательно ограничивать движение на