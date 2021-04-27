До 1 июня в обладминистрации подготовят техническое задание для разработки ПСД.

Вице-губернатор Роман Годунин провёл совещание на тему ликвидации возгораний на мусорном полигоне под Покровом.В результате решено до 1 июня подготовить техническое задание для разработки ПСД по рекультивации свалки. Планируется, что мероприятия будут включены в проект «Чистая страна». В Белом доме рассмотрят возможность выделения денег Петушинскому району на решение проблемы.В прошлом году регион получил деньги на рекультивацию трёх таких объектов – в Петушках, Владимире и Селивановском районе.Напомним, что на минувшей неделе в Петушинском районе несколько очагов возгорания на закрытом полигоне для вывоза ТБО. В райадминистрации разработали дорожную карту по тушению отходов.Ответственные лица должны регулярно мониторить ситуацию на свалке, создать запасы грунта, недопустить повторный завоз мусора на полигон и провести промежуточные обследования.