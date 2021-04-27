Сегодня заявку на участие в предварительном голосовании подал депутат Госдумы Григорий Аникеев.

Сегодня заявку на участие в предварительном голосовании подал депутат Госдумы Григорий Аникеев.Григорий Аникеев уже представляет Владимирскую область в Госдуие и намерен продолжить свою деятельность. В региональный организационный комитет он предоставил все необходимые документы. По мнению депутата, предварительное голосование помогает избирателям получить информацию о потенциальных кандидатах, которые будут представлять их интересы.Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы:- Процедура предварительного голосования, конечно, нужна. Это возможность донести свою позицию избирателям, поучаствовать в конкурентной борьбе и получить возможность выдвинуться на позицию депутата Государственной Думы, кандидата в депутаты. Решать будут избиратели, которые будут участвовать в открытом голосовании. И уже победит сильнейший.Уже более 20 лет Григорий Аникеев занимается общественной деятельностью. Реализует в регионе социально значимые проекты. Возглавляет общественную организацию «Милосердие и порядок», которая системно работает на благо жителей Владимирской области.Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы:- Мы ведем и прием граждан, обсуждаем с ними ряд вопросов, с которыми они приходят. Мы открываем, занимаемся и детскими площадками, но ключевой для нас сейчас вопрос, который мы планируем развивать работу в этом направлении, это вопрос здравоохранения, который, я считаю, актуальный, один из самых актуальных. Мы до этого долго анализировали, что же нужно в первую очередь сделать для того, чтобы здравоохранение в регионе улучшило свое качество, как мы можем улучшить здравоохранение, и проект уже более пяти лет у нас работает "Передвижные центры здоровья", который находит очень хороший отклик у жителей нашего региона. Я работаю, и буду работать на благо моих земляков.Напомним, чтобы принять участие в предварительном голосовании, необходимо подать документы в исполком регионального отделения партии, или заполнить онлайн-форму на сайте. Заявки принимаются до 29 апреля.