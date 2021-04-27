Владимирским льготникам обещают перечислить социальные выплаты до майских праздников. Об этом сообщили в департаменте соцзащиты Владимирской области. Из-за увеличенных майских праздников

Владимирским льготникам обещают перечислить социальные выплаты до майских праздников. Об этом сообщили в департаменте соцзащиты Владимирской области. Из-за увеличенных майских праздников с 1 по 10 мая деньги льготники должны получить не позднее 30 апреля. Это касается семей с детьми, ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных и пострадавших от политических репрессий лиц. При этом федеральные выплаты будут