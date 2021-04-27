За январь-февраль в регионе зарегистрировали 1493 родившихся и 4493 умерших.

Во Владимирской области за два месяца 2021 года смертность превысила рождаемость больше, чем в три раза. Об этом сообщили во Владимирстате.За январь-февраль в регионе зарегистрировали 1493 родившихся и 4493 умерших.По сравнению с аналогичным периодом 2020 года в области на 40% вырос уровень детской смертности. Сейчас он на уровне 8,4 умерших на 1000 родившихся.Количество браков сократилось более чем на 17 %, с 938 до 775 пар. Уменьшилось и количество разводов - с 871 до 764.Интересно, что миграционный прирост населения сменился убылью, которая составила 250 человек.