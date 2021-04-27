Температура воздуха днём +7…+10 °C, ночью -3…+2 °C.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 27 апреля, в 33 регионе ожидается облачная погода. Днем осадки, местами сильные (мокрый снег, дождь). Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный с переходом на южный 7 – 12 м/с. Температура воздуха днём +3…+6 °C, ночью -2…+3 °C. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба.Фото