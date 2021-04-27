На три меньше, чем накануне. Последний раз такое количество заболевших область демонстрировала 10 октября. По суточной прибавке заражённых мы опустились из седьмого десятка в шестой.

На три меньше, чем накануне. Последний раз такое количество заболевших область демонстрировала 10 октября. По суточной прибавке заражённых мы опустились из седьмого десятка в шестой. Посмотрим, надолго ли. Пока же за всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом переболели 31 770 человек. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 13 заболевших за сутки ). Вчера