Противоправные факты пресечены в Коврове и Юрьев-Польском.
21 апреля сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району остановили автомобиль «Ауди». Водитель, 33-летний житель Владимира, по внешним признакам находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования автолюбитель отказался.
Аналогичные факты выявлены инспекторами ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».
Утром 20 апреля на ул. Абельмана районного центра полицейские остановили иномарку, которой управлял 32-летний ковровчанин. Полицейские усомнились в трезвости водителя, но пройти освидетельствование он отказался.
Несколькими днями позже в Коврове остановили автомобиль, которым управлял 51-летний местный житель, также отказавшийся проходить медицинское освидетельствование.
Днем 26 апреля в Коврове произошло дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал 38-летний водитель «Киа». Проходить освидетельствование мужчина отказался.
Во всех случаях водители были отстранены от управления транспортом, а в ходе проверок полицейские установили, что каждый ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.
В настоящее время отделами дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району и МО МВД России «Ковровский» в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного 264.1 УК РФ (нарушении правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию).