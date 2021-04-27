Противоправные факты пресечены в Коврове и Юрьев-Польском.

21 апреля сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району остановили автомобиль «Ауди». Водитель, 33-летний житель Владимира, по внешним признакам находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования автолюбитель отказался.Аналогичные факты выявлены инспекторами ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».Утром 20 апреля на ул. Абельмана районного центра полицейские остановили иномарку, которой управлял 32-летний ковровчанин. Полицейские усомнились в трезвости водителя, но пройти освидетельствование он отказался.Несколькими днями позже в Коврове остановили автомобиль, которым управлял 51-летний местный житель, также отказавшийся проходить медицинское освидетельствование.Днем 26 апреля в Коврове произошло дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал 38-летний водитель «Киа». Проходить освидетельствование мужчина отказался.Во всех случаях водители были отстранены от управления транспортом, а в ходе проверок полицейские установили, что каждый ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.В настоящее время отделами дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району и МО МВД России «Ковровский» в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного 264.1 УК РФ (нарушении правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию).