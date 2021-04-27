В подмосковной Кашире во вторник образовался снежный покров высотой 17 сантиметров. Это произошло из-за снегопада, обрушившегося на весь столичный регион. Таким образом погода 27 апреля ..

В подмосковной Кашире во вторник образовался снежный покров высотой 17 сантиметров. Это произошло из-за снегопада, обрушившегося на весь столичный регион.Таким образом погода 27 апреля установила рекорд XXI века: прежде самые обильные апрельские снегопады в городе выпадали лишь 21 апреля 2009 и 2015 года. В центре погоды "Фобос" добавили, что так много снега выпало около девяти часов утра, сообщает сайт "".