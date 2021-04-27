27.04.2021

2021-04-27 12:40:37

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (15(9761) от 27 апреля 2021 года).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, руководителей и весь личный состав с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! Читайте на страницах 1-2.



С ВОЙНОЙ ПОКОНЧИЛИ МЫ СЧЁТЫ

9 мая, наша боль и наша гордость… Страна отмечает День Победы в Великой Отечественной 76-й раз. В Германии, правда, ту войну чаще именуют «немецко-советской войной», а в большинстве западных стран обычно называют «Восточным фронтом». У нас же «Великая Отечественная война» — название появилось в первый день войны. Продолжение на странице 3.



НЕ НАКАЗАТЬ, А ПОПРАВИТЬ!

Коллектив Контрольно-ревизионного управления ГУ МВД России по г. Москве встречает 85-летие со дня образования службы. Читайте на странице 4.



ОТВЕРГНУТЬ «НАЖИВКУ»

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО специально для газеты «Петровка, 38». Подробности читайте на странице 5.



МЕНЬШЕ ТЕНЕЙ, БОЛЬШЕ СВЕТА!

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Этой фразой великий русский писатель граф Лев Николаевич Толстой начал роман «Анна Каренина». С тех пор прошло полтора века, но эти слова не потеряли своей актуальности. Читайте на странице 5.



СЛУЖИЛИ В СЛЕДСТВИИ ФРОНТОВИКИ

Безусловно, одна из самых ярких страниц в истории органов предварительного следствия Москвы связана с именами сотрудников-фронтовиков.. Сегодняшний рассказ — о двух легендарных столичных следственных работниках с боевой закалкой, кем гордятся и кого помнят нынешние продолжатели их дела из ГСУ Главного управления МВД России по городу Москве. Читайте на странице 6.



САМЫЙ ГОРЯЧИЙ — ОГОНЬ ВОЙНЫ

Свидетели страшных лет Великой Отечественной войны встретились с молодым поколением будущих огнеборцев. Мероприятие прошло в Московском учебном центре ФПС и было приурочено к 103-й годовщине образования советской пожарной охраны. Читайте на странице 7.



«ГЕНИЙ ВЗРЫВА»

— Илья Григорьевич, у нас для вас сюрприз. Приезжайте, — офицер разведывательного отдела штаба фронта, не вступая в объяснения, положил трубку. Заместитель начальника Украинского штаба партизанского движения по диверсиям полковник-инженер Илья Старинов запрыгнул в «виллис» и быстро добрался до особняка, в котором размещались военные разведчики. Читайте на страницах 8-9.



НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Начальник ОМВД России по району Ростокино подполковник полиции Александр АНТИПОВ поделился с читателями газеты «Петровка, 38» воспоминаниями о своём деде, прошедшем Великую Отечественную войну. Читайте на странице 9.



НАШ ИВАН КУЗЬМИЧ

Не так давно моя дочь-пятиклассница Анна попросила рассказать о наших предках, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. Из нашей семьи многие мужчины и женщины были на фронте и многие трудились, ковали победу в тылу. Но я решила ознакомить Аню с жизнью моего деда и её прадеда Ивана Кузьмича Акцоркина. Продолжение на странице 10.



В СЕМНАДЦАТЬ МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ

В преддверии 76-й годовщины Победы состоялась встреча корреспондента газеты «Петровка, 38» с ветераном Великой Отечественной войны и правоохранительных органов Леонидом ЮЩЕНКО. Читайте на странице 11.



ЧЕСТЬ И ВЗАИМОВЫРУЧКА В ЭТОМ ДОМЕ — НЕ ПУСТОЙ ЗВУК

Семейные династии всегда являются примером сохранения и преемственности традиций, почётного отношения к выбранной профессии. Об устоях и традициях, главе и домочадцах, об отношении к службе в органах внутренних дел и о многом другом как раз и пойдёт речь. Читайте на странице 12.



ТРИ МЕСЯЦА ГРАДОНАЧАЛЬСТВА, И — ВСЯ ЖИЗНЬ

Первым в истории московским градоначальником суждено было стать в январе печально памятного 1905-го Евгению Николаевичу Волкову, который до этого назначения являлся губернатором Черноморской губернии (существовала в 1896—1918 годах, административный центр — Новороссийск). Читайте на странице 13.



К ПОБЕДЕ ПРОТОРЯЯ ПУТЬ

Второй год подряд старший оперативный дежурный дежурной части УВД по ЦАО старший лейтенант полиции Дмитрий ХАЙРУЛИН побеждает в конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший оперативный дежурный». Продолжение на странице 14.



КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НАРКОТИКОВ

— Дорогие ребята, ваша жизнь только начинается. У вас впереди прекрасная и романтическая работа на железных дорогах России, дальние путешествия, удивительные встречи со многими интересными людьми. Читайте на странице 14.



ГРАЦИЯ И ПЛАСТИКА

В зале Гимнастического клуба «Динамо-Москва» имени Михаила Воронина состоялось первенство на призы председателя МГО ВФСО «Динамо». Турнир был посвящён 60-летию первого полёта человека в космос. Читайте на странице 15.



ВОЛЕЙБОЛ — ИГРА КОЛЛЕКТИВНАЯ

Эта спортивная аксиома ещё раз проявилась в ходе недавно завершившегося волейбольного турнира, проходившего в рамках Спартакиады ГУ МВД России по г. Москве. В турнире приняли участие сборные команды подразделений аппарата столичного главка — 186 игроков из 23 команд. Читайте на странице 15.



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