Информация о доходах губернатора размещена на сайте администрации региона.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин за 2020 год заработал более 10 млн рублей. Информация о доходах губернатора размещена на сайте администрации региона.Исходя из открытых данных, Владимир Владимирович задекларировал 10 млн 24 тысячи 31 рубль, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В 2019 году по официальным сведениям его доход превысил 5,6 млн рублей.Ранее мы сообщали, что за минувший год 38 депутатов Заксобрания региона 247 млн рублей. Парламентарии владимирского горсовета о 138 млн. Два народных избранника от Владимирской области, которые представляют её интересы в Госдуме, доход в 2,74 млрд рублей.