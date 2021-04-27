С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20514 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18322 пациента. В стационарах лежит 244 жителя, из них 133 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1626 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 26 новых случаев заражения Covid-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 17 костромичам. Три инфицированных ковидом жителя прибавилось в Поназыреве. Два заразившихся – в Шарье. По одному – в Нерехте, Красносельском, Кологривском и Костромском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20514 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18322 пациента. В стационарах лежит 244 жителя, из них 133 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1626 заболевших.