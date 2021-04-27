На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.13 случаев во Владимире, 7 сл. в Муромском, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Петушинском, 5 сл. в Ковровском, 5 сл. в Александровском, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 770 случаев заболевания.7281 случаев во Владимире, 3882 сл. в Гусь-Хрустальном, 3496 сл. о. Муром, 2273 сл. в Ковровском, 1998 сл. в Александровском, 1843 сл. в Петушинском, 1343 сл. в Юрьев-Польском, 1250 сл. в Вязниковском, 1384 сл. в Кольчугинском, 1190 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 948 сл. в Киржачском, 884 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 687 сл. в Камешковском, 684 сл. в Селивановском, 489 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном.Фото