Президент Украины Владимир Зеленский предложил еще один способ решения конфликта на юго-востоке страны.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил еще один способ решения конфликта на юго-востоке страны.Украинский лидер выступил с идеей создать новый формат для урегулирования ситуации в Донбассе. Владимир Зеленский отметил, что он будет идти параллельно с "нормандским" и включать более "серьезных, мощных игроков". При этом политик не уточнил, какие именно страны станут его участниками.Также президент заявил, что некоторые пункты Минских соглашений устарели и в этой связи должны быть обновлены. "Я считаю, что "Минск" должен быть гибким", – цитирует Зеленского сайт офиса главы Украины. При этом бывший шоумен отверг возможность полной отмены договоренностей, передает РИА Новости.Накануне украинский президент сообщил о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Он поручил своей администрации согласовать время и место переговоров. Политолог Сергей Марков считает, что Владимир Зеленский .Донбасс стал горячей точкой в апреле 2014 года. Тогда киевские власти начали военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), которые объявили о своей независимости после государственного переворота на Украине. По последним данным, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.