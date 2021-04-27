Общий ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 60 000 рублей.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» с заявлением о хищении денег с банковского счета обратился местный житель.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к хищению 19-летнего родственника потерпевшего. Молодой человек был задержан и сознался в содеянном.Фигурант пояснил, что родственник обратился к нему с просьбой помочь разобраться с причинами блокировки банковской карты. Отозвавшись на просьбу, злоумышленник под предлогом помощи переставил сим-карту родственника в свой телефон и через мобильное приложение перевел на свой счет чужие денежные средства. Кроме этого, обвиняемый оформил кредит на имя родственника, деньги от которого также забрал себе.Общий ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 60 000 рублей.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.