Мужчина попытался продать более 850 граммов маковой соломы.

Суд в Юрьев-Польском районе приговорил местного жителя к 7 годам лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков. Было установлено, что подсудимый в августе 2020 года незаконное приобрел примерно 854 грамма маковой соломы с целью продажи. Он заранее договорился с покупателем о времени и месте, где спрячет товар. Но в результате действий сотрудников ОМВД оба были задержаны, а наркотик изъят.Приговор в законную силу пока не вступил.Стоит отметить, что второй задержанный ранее был приговорен к 4 годам лишения свободы.