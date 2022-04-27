1 мая на территории Богородице-Рождественского монастыря Владимира откроется традиционная...

1 мая на территории Богородице-Рождественского монастыря Владимира откроется традиционная Пасхальная ярмарка. Свою продукцию представят монастырские подворья из Владимира, Суздальского, Ковровского, Судогодского районов и города Радужный. Они предлагают мёд, выпечку, свою молочную и мясную продукцию, печатные издания, иконы.Можно заказать требы. Будут развернуты палатки мирян-ремесленников, которые изготавливают керамическую посуду, тканые изделия, предметы из бересты, стекла и дерева.