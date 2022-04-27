Строительство медучреждения подходит к концу.

В Коврове завершается строительство акушерского корпуса. Медучреждение будет принимать рожениц из города оружейников, а также из Ковровского, Камешковского, Вязниковского и Гороховецкого районов.Уже приобретены инкубаторы для младенцев, столы для реанимации малышей, передвижные рентген установки, диагностические системы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, стерилизаторы, хирургические светильники. Летом начнётся процедура лицензирования больницы.«Напомню, что нам удалось включить этот долгострой в федеральную программу «Развитие здравоохранения». В связи с подорожанием стройматериалов, темпы строительства несколько нарушились, пришлось корректировать в сторону увеличения и смету. Вовремя смогли закупить большую часть медоборудования. Подрядчики работают на совесть, если бы не «катаклизмы» с ценами, объект был бы сдан в эксплуатацию раньше», - пояснил в своём аккаунте в соцсетях депутат Госдумы Игорь Игошин.Он добавил, что акушерский корпус станет самым современным и технологичным учреждением родовспоможения в 33-ем регионе.