Девушка многое унаследовала от знаменитой матери, но это не мешает ей иногда проявлять свой характер.

Девушка многое унаследовала от знаменитой матери, но это не мешает ей иногда проявлять свой характер.Чулпан Хаматова – не только успешная актриса, но и многодетная мама. Звезда воспитывает троих дочерей и старается посвящать им все редкие свободные минуты. Старшей наследнице артистки, Арине, исполнилось уже 20 лет. Как и знаменитая мама, девушка выбрала для себя путь творчества и помощи людям.Арина появилась на свет 2002 году и выросла в творческой семье. Отцом девочки стал актер и композитор Иван Волков, а бабушкой – звезда "Папиных дочек" Ольга Волкова. Отношения между звездной свекровью и невесткой складывались замечательно, однако у Хаматовой и Волкова не получилось сохранить любовь. Арина была совсем маленькой, когда ее родители расстались, тем не менее она сохранила теплую связь как с отцом, так и с бабушкой.Уже спустя несколько месяцев после родов Чулпан вернулась в театр – дочка составляла ей компанию буквально с пеленок. В младенчестве Арина часто спала в кабинете худрука "Современника" Галины Волчек, пока ее мама репетировала, а уже в двухлетнем возрасте попала на съемки сериала "Дети Арбата" вместе с родительницей и снялась в одном из эпизодов.Старшая дочь Хаматовой росла творческим ребенком и с детства увлекалась музыкой. Ради того, чтобы заниматься любимым делом, Арина не раз жертвовала школьными уроками, после решила и вовсе бросить учебное заведение. Окончив 9-й класс, девушка заявила матери, что больше не вернется в школу. Сейчас наследница актрисы совершенствует навыки игры на фортепиано в музыкальном училище и ответственно посещает занятия.С матерью, как и с младшими сестрами, у Арины сложились теплые и доверительные отношения. Возможно, это связано с тем, что родственницы связаны общим делом. Девушка помогает маме с работой фонда "Подари жизнь" и с детства занимается благотворительностью по собственному желанию. В 7 классе Арина помогала организовывать ярмарку, где ученики продавали самодельные игрушки. Собранные деньги были отправлены на лечение ребенка.Чулпан Хаматова, вероятно, очень гордится дочерью, однако не планирует останавливаться на достигнутом в ее воспитании. Например, актриса приучает дочку к хорошему кино. Если некоторые фильмы по совету родительницы Арина с удовольствием оценивает, то на мать на экране, наоборот, отказывается смотреть. Девушка не может воспринимать родственницу как экранного персонажа, поэтому не любит смотреть проекты с ее участием. Судя по всему, знаменитость это не обижает.Не так давно стало известно, что Чулпан Хаматова покинула Россию вместе с детьми. Звезда находится в Латвии с дочками и в ближайшее время.