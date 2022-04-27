Рассмотрено уголовное дело по обвинению в совершении хищения денежных средств с банковского...

Рассмотрено уголовное дело по обвинению в совершении хищения денежных средств с банковского счетаГусь-Хрустальным городским судом Владимирской области рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняющегося в краже с банковского счета.Судом установлено, что обвиняемый в период с 15 июня по 22 ноября 2021 года, завладев чужой сим-картой с подключенной банковской картой, перевел со счета этой карты более 87 тысяч рублей. Однако перевел не на свой счет, а девяти своим знакомым, которые не знали о происхождении средств. После чего молодой человек распорядился деньгами по своему усмотрению.Оценив собранные по делу доказательства, суд пришел к выводу о доказанности обвинения. Подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд учел наличие смягчающих обстоятельств, приговором назначено наказание в виде лишение свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год.В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, проинформировала пресс-служба Гусь-Хрустального городского суда.Фото: Pexels.com