Жители Владимира рассказали, что думают о закупке 14 новых автобусов для города. Мэрия прокомментировала закупку автобусов для Владимира. Напомним, по контракту, новые машины в столицу

Жители Владимира рассказали, что думают о закупке 14 новых автобусов для города. Мэрия прокомментировала закупку автобусов для Владимира. Напомним, по контракту, новые машины в столицу областного центра должна поставить нижегородская компания «ГлобалАвто». Единственная, заявившаяся на торги. С жалобой на ограничение конкуренции от “МАЗ Центр Челябинск” в управлении федеральной антимонопольной службы не согласились. На средства инфраструктурного