Политолог высказался о спецоперации на Украине и об отношениях России с Евросоюзом.

Политолог высказался о спецоперации на Украине и об отношениях России с Евросоюзом.После начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса наша страна столкнулась с сильнейшим давлением со стороны Запада. Противостояние между Москвой и Вашингтоном усилилось после введения энергетического эмбарго со стороны американского лидера Джо Байдена. Президент США не остановился на достигнутом и ради борьбы с Россией поставил под угрозу весь Евросоюз.Его требование к союзникам поддержать санкции против российских нефти и газа привели европейских потребителей к грани экономического вымирания. Президент РФ Владимир Путин ответил жестко, потребовав перевести оплату за экспорт углеводородов в рубли. Некоторые страны уже поплатились за строптивость. Без отечественных энергоресурсов сегодня рискует остаться Польша и Болгария.Как республики собираются обеспечивать простых граждан, а также профильные производства топливом, остается только гадать. Однако, по мнению политолога Марата Баширова, Россия все еще может спасти Европу от энергетического кризиса. Уже очевидно, что ЕС грозит вымирание экономики после отключения газовых и нефтяных потоков из нашей страны."[Эксперты] говорят: если не будет нефти и газа из России, тогда рухнет экономика той же Германии, Австрии или Испании", – отметил Баширов.Сложившуюся ситуацию эксперт иронично сравнил с известным советским мультфильмом. Он подчеркнул в интервью изданию "Украина.ру", что Москва может выступить в роли "Деда Мазая" и спасти европейских "зайцев". Аналитик уверен, что рано или поздно Брюсселю надоест "бегать по острову" и он примет условия по рублевым расчетам.