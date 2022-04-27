Во Владимирской области подвели итоги VI открытого Всероссийского кинофорума Шередарь. Лучшим...

Во Владимирской области подвели итоги VI открытого Всероссийского кинофорума "Шередарь". Лучшим фильмом в номинации «Спешите делать добро» признана лента о нашей землячке «Доброе сердце. Арина».Фильм режиссёра Романа Новолокина рассказывает об Арине Никляевой из Владимира, студентке, волонтере. При этом несколько лет назад Арина на себе испытала, что переживает ребенок, у которого диагностировали рак. Она не просто преодолела опасную болезнь, но и стала помогать другим - потому что знает, как это делать. Теперь она доброволец, работает вожатой в Центре реабилитации детей «Шередарь» в Петушином районе Владимирской области.Смотр проводился во Владимире, на него заявились 175 участников из 37 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. А жюри было представлено кинорежиссёрами, операторами, актёрами, продюсерами, представителями СМИ и телеиндустрии.Среди других победителей в соответствующих номинациях - проекты из Москвы, Мурманска, Санкт-Петербурга, Башкирии и Татарстана. Это 26 игровых и документальных фильмов, а также видеоролики.Фото: dobro.live