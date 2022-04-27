Бессмертный полк снова пройдет по улицам 33 региона. Впервые за два года после пандемии 9 мая...

Бессмертный полк снова пройдет по улицам 33 региона. Впервые за два года после пандемии 9 мая прошагают дети, внуки, правнуки, которые пронесут портреты своих героев Великой Отечественной войны.В этом году на снимках можно будет увидеть и новые лица. Героев, которые погибли, защищая Донбасс. Как пройдет самая трогательная и патриотическая акция? С моей коллегой Анастасией Сахаровой побеседовал Кирилл Ковалев, координатор Бессмертного полка в нашем регионе.