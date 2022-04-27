В результате ЧП в Александрове пострадали пять человек.

Кто и зачем бросил гранату в чиновников во Владимирской области? Из-за чего разгорелся конфликт между местным жителем и комиссией по благоустройству в Александрове?В Александрове вечером 25 апреля произошло ЧП. В 17 часов 20 минут 38-летний мужчина проходил мимо людей, которые обсуждали благоустройство парка Сосенки. Выпивший житель возмутился тем, что местные чиновники якобы намерены спилить несколько деревьев. Завязалась перепалка. В ходе словесной ссоры злоумышленник ОсколочныеПо предварительным , в списке пострадавших главный архитектор Александровского района Виталий Степанов, его заместитель Игорь Барков, заместитель руководителя МБУ «Благоустройство», директор МУП «Горсстройзаказчик» Георгий Авраамов, а также два представителя подрядчика.Всех в Александровскую районную больницу. Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести, один − в тяжёлом.«К лечению подключились травматологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи. После операций двое пострадавших находятся в реанимации, ещё трое проходят лечение в травматологическом отделении. В настоящее время жизни раненых ничего не угрожает. Двоих пациентов планируется перевести из реанимации в палату травматологии», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Одному человеку проводится специальное обследование, включающее лучевые методы диагностики и офтальмологический осмотр.Злоумышленника задержали. На допросе он пояснил, что купил боеприпас около двух недель назад у знакомого, с которым вместе выпивал. Причастность к совершению преступления фигурант не отрицает. По информации местных , он являлся участником боевых действий в Чечне. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.