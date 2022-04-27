Лжесантехники напали на пожилую женщину в Кольчугино и украли у нее 110 тысяч рублей. Следствием установлено, что в марте 2021 года обвиняемые, под видом сантехников, проникли в квартиру к

Лжесантехники напали на пожилую женщину в Кольчугино и украли у нее 110 тысяч рублей. Следствием установлено, что в марте 2021 года обвиняемые, под видом сантехников, проникли в квартиру к 78-летней жительнице города Кольчугино. Они запугали пожилую женщину и потребовали выдать имеющиеся сбережения. Один из фигурантов обхватил руками пенсионерку и стал угрожать кухонным ножом. В квартире