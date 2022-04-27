История о 50 миллиардах рублей, которые ЮКОС пытается отсудить у России, может получить развитие.

История о 50 миллиардах рублей, которые ЮКОС пытается отсудить у России, может получить развитие.В четверг, 28 апреля, Московский городской суд рассмотрит апелляцию на решение о выплате 35 миллионов долларов бывшему акционеру ЮКОСа Алексею Голубовичу. Деньги были взысканы с бывшей жены бизнесмена Ольги Миримской, которая с декабря 2021-го находится в тюрьме.Эти средства женщина якобы получила, продав акции ЮКОСа 15 лет назад. Ее экс-супруг потребовал свою долю в рамках бракоразводного процесса, продолжающегося вот уже 10 лет. История необычна тем, что Миримская не имела никакого отношения к долям в компании, а Голубович, напротив, был директором по стратегическому планированию и корпоративным финансам ОАО "НК "ЮКОС".Общественный деятель, экономист Михаил Хазин считает, что заседание, запланированное на 28 апреля, может повлиять на судьбу 50 миллиардов долларов, которые ЮКОС пытается отсудить у России."Повесить на женщину эти акции может быть выгодно по двум причинам: отвести от себя подозрения в том, что он (Голубович – Прим. ред.) может быть бенефициаром решения по 50 млрд, и попутно скомпрометировать показания Миримской против ЮКОСа", – высказался Хазин.Напомним, еще в 2020 году Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов в рамках иска экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС, которую семи годами ранее ФНС обвинила в уклонении налогов на 700 миллиардов рублей. Предприятие выплатить деньги не смогло, поэтому его ликвидировали.В 2021-м Верховный суд Нидерландов отменил выплаты Россией бывшим акционерам компании, что вызывало положительную реакцию, как в нашей стране, так и за рубежом.