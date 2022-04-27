Напомним, вечером 25 апреля в «Сосенки парк» (особо охраняемая природная территория) прогремел...

Напомним, вечером 25 апреля в «Сосенки парк» (особо охраняемая природная территория) прогремел взрыв. 38-летний житель Александрова в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в людей. Всего пострадали пять человек - у всех осколочные ранения, у некоторых переломы. Региональным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.27 апреля 2022 года постановлением Александровского городского суда от в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом (путем «взрыва»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, сообщает пресс-служба Александровского городского суда.