Белый дом объявил торги.

Администрация Владимирской области объявила торги на покупку медоборудования для инфекционного госпиталя. Белый дом готов потратить на эти цели около 300 млн рублей.За 112 млн рублей власти приобретут 23 инкубатора для младенцев. От 5 до 12 млн рублей чиновники выложат за каждый из 13 аппаратов УЗИ. На компьютерный томограф предусмотрено почти 90 млн рублей.Срок окончания подачи заявок на аукционы - 6 мая. Результаты станут известны 12-го.Добавим, что в субботу, 23 апреля, губернатор Александр Авдеев возведение ковидария.«Всё идёт по плану», – заверил глава региона, – «Строители бетонируют перекрытия первого этажа и колонны второго. В ближайшее время приступят к возведению кирпичных внутренних перегородок первого этажа».