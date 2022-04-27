Около тысячи владимирцев с марта ушли на кредитные каникулы. Гражданин может получить временную...

Около тысячи владимирцев с марта ушли на кредитные каникулы. Гражданин может получить временную отсрочку по долговым обязательствам, если его доход внезапно сократился минимум на тридцать процентов.145 человек ушли на кредитные каникулы по закону. 11 заемщиков взяли паузу по уплате ипотеки. 810 владимирцев оформили отсрочку или снизили размер ежемесячных платежей. Такое право гражданам предоставляется однажды по кредитам и займам, выданным до марта 2022 года. Сумма имеет значение. Если это потребительский кредит, его размер не должен превышать 300 тыс. рублей. Если ипотечный, то не более трех миллионов. Лимит для автокредитов — 700 тысяч рублей, для кредитных карт — 100 тысяч. Если заемщик отвечает требованиям, но получил отказ, есть смысл направить жалобу в Банк России. К обращению можно приложить скрины переписки или аудиозапись телефонного разговора.