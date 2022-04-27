Во Владимирской области начался сезон активности опасных насекомых. По данным Роспотребнадзора на 25 апреля с укусом клеща в больницы обратилось 4 человека, среди них 2 ребенка. Опасные

Во Владимирской области начался сезон активности опасных насекомых. По данным Роспотребнадзора на 25 апреля с укусом клеща в больницы обратилось 4 человека, среди них 2 ребенка. Опасные насекомые активизировались с появлением тепла и теперь, по мнению врачей, могут представлять угрозу здоровью. Предотвратить развитие инфекции, которая передается при укусе, можно заблаговременно, сделав специальную прививку, говорят медики.