Что произойдет с Польшей и Болгарий после отключения от российского газа.

Что произойдет с Польшей и Болгарий после отключения от российского газа.Желание Евросоюза угодить США в большом противостоянии с Россией уже привело к негативным последствиям для ряда западных государств. Брюссель согласился поддержать энергетическое эмбарго против Москвы, введенное Вашингтоном. Некоторые страны уже начали отказываться от отечественного газа. Теперь Польше и Болгарии приходится пожинать горькие плоды решений недальновидных политиков.Американский лидер Джо Байден, решивший оказать давление на Россию через санкции против углеводородов, естественно, может рассчитывать на сосбвенные запасы, хотя и за океаном наблюдается экономический кризис на фоне роста цен на топливо. Совершенно иная ситуация складывается в Европе.Президент РФ Владимир Путин заранее предупредил европейских потребителей о зеркальном ответе. Глава государства решил перевести оплату за поставки газа в национальную валюту. Платить рублями Варшава и София не захотели.Теперь этим странам придется пойти по стопам Украины. Об этом в интервью заявил эксперт по энергетике Сергей Правосудов. Он напомнил о схеме, по которой сегодня Киев закупает голубое топливо у Москвы.Незалежная формально отказалась от закупок российского газа. При этом она сохранила транзит в Европу. Украина для получения энергоресурсов оформляет сделку де-юре на какой-нибудь бирже в условной стране Евросоюза, а де-факто изымает газ из трубы.Как отмечает "", по итогу Незалежная платит России больше, чем могла бы при прямом импорте. По мнению специалиста, в будущем Болгария и Польша могут повторить схему Украины.