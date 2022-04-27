Преступная группировка отправится в тюрьму за сбыт марихуаны в Киржачском районе. Киржачским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении трех жителей Киржача Ж., Т. и Б., виновных

Преступная группировка отправится в тюрьму за сбыт марихуаны в Киржачском районе. Киржачским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении трех жителей Киржача Ж., Т. и Б., виновных в незаконном сбыте наркотических средств в составе организованной преступной группы. Установлено, что у Ж. в 2019 – 2020 годах возник умысел, направленный на создание организованной преступной группы с целью