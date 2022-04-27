Прокуратурой Юрьев-Польского района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере...

Прокуратурой Юрьев-Польского района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории района.Установлено, что в с. Леднево Юрьев-Польского района места накопления твёрдых коммунальных отходов (контейнерные площадки) отсутствуют, администрацией муниципального образования Небыловское вывоз отходов с территории названного населённого пункта не организован.По результатам проверки прокуратурой Юрьев-Польского района в администрацию МО Небыловское было внесено представление об устранении нарушений, однако действенных мер, направленных на устранение нарушений, не принято.В целях восстановления прав жителей села Леднево на благоприятную окружающую среду в Юрьев-Польский районный суд направлено административное исковое заявление к администрации МО Небыловское Юрьев-Польского района об обязании оборудовать контейнерную площадку в с. Леднево Юрьев-Польского района.