Больше полувека на сцене владимирской драмы. Сегодня юбилей отмечает блистательная актриса Лариса...

Больше полувека на сцене владимирской драмы. Сегодня юбилей отмечает блистательная актриса Лариса Корягина.Во Владимир она приехала 70-ом году, после окончания Горьковского театрального училища. На её счету десятки ролей и каждая запоминающаяся. Флоренс в "Примадоннах", Тэкле в "Хануме", графиня Кьярелли Де Адда в "Моя профессия - синьор из общества" , Лулу в "Дикаре". Сегодня у Ларисы Корягиной бенефис. На малой сцене областного драмтеатра постановка Владимира Лаптева "Смех Лангусты". В спектакле занята вся семья Корягиной. Дочь- актриса Мария Македонская, муж - заслуженный артист Андрей Щербинин.