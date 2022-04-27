Собрался как-то съезд ученых разных стран, кто чего изобрел нового, интересного.
Встает итальянец и говорит:
- Наш ученый Маркони изобрел радио. А русский ему в ответ:
- Нет, радио изобрел русский ученый Попов. Встает американец:
- Эдисон изобрел электрическую лампочку. Русский опять:
- Нет, лампочку изобрел Ладыгин. Поднимается немец и говорит:
- Ладно там, радио, лампочка, но вот рентген точно изобрел немец Рентген. А русский:
- Неправда ваша. Согласно историческим документам, русский царь Иван Грозный,
собирая Думу, говорил: х*й вам в рот бояре, я вас насквозь вижу. Что также является ответом французскому представителю, что минет изобрели французы.
еще анекдот!