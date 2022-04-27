В Вязниках сотрудники Росгвардии, заметив на ночной дороге 5-летнюю девочку, забрали её и вернули родителям. Девочка рассказала, что поругалась с мамой и решила сбежать из дома. Росгвардейцы

В Вязниках сотрудники Росгвардии, заметив на ночной дороге 5-летнюю девочку, забрали её и вернули родителям. Девочка рассказала, что поругалась с мамой и решила сбежать из дома. Росгвардейцы связались с сотрудниками полиции, чтобы установить родственников ребёнка и определить, где та проживает. По итогу, малышку вернули родителям. Присоединяйтесь к нам в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!