Выручка топ-10 застройщиков Москвы выросла на 45%.

Выручка топ-10 застройщиков Москвы выросла на 45%.Десять крупнейших застройщиков столицы за первый квартал увеличили выручку почти на 45% в годовом выражении. Лидер рейтинга – ГК «ПИК» – отчитался о росте выручки сразу на 62%, сообщают аналитики «Метриум».Всего с января по март в новостройках Москвы было реализовано 922 тыс. кв. м жилья и заключено 18,1 тыс. договоров ДДУ на общую сумму почти 313 млрд рублей.Более половины жилья, проданного в первом квартале, пришлось на проекты всего трех девелоперов: ГК «ПИК», «Донстрой» и MR Group.ГК «ПИК» сохранила лидерство в рейтинге крупнейших застройщиков «старой» Москвы. На ее долю приходится 35,4% от всего рынка. В первом квартале компания реализовала 326 тыс. кв. м, заключив с покупателями 7,3 тыс. ДДУ. Выручка составила 85,6 млрд рублей.Второе место в рейтинге с долей рынка 10,3% занимает «Донстрой». За первые три месяца этого года девелопер реализовал 94,7 тыс. кв. м жилья, заключив почти 1,4 тыс. ДДУ. Выручка – 38 млрд рублей.Замыкает тройку лидеров застройщик MR Group, на долю которого приходится 5% рынка новостроек. В первом квартале компания продала 46,5 тыс. кв. м жилья, заключив почти 900 ДДУ. Выручка составила 17,9 млрд рублей.