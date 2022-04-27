Жители улицы Василисина жалуются на постоянный мусор возле теплопровода. Его регулярно оставляют асоциальные личности. Вокруг жилые дома и целых два образовательных учреждения. Евгений

Жители улицы Василисина жалуются на постоянный мусор возле теплопровода. Его регулярно оставляют асоциальные личности. Вокруг жилые дома и целых два образовательных учреждения. Евгений Павлов, корреспондент 6 канала Бутылки после спиртного, целлофановые пакеты и стекловата. Так выглядит тротуар на улице Василисина. Рядом 39 гимназия и 16 детский сад. Убирать территорию никто не спешит. Пенсионерка Екатерина Емельянова