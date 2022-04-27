Учебная неделя во Владимирских школах началась с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Об этом в своём телеграм-канале рассказал владимирский градоначальник Андрей

Учебная неделя во Владимирских школах началась с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Об этом в своём телеграм-канале рассказал владимирский градоначальник Андрей Шохин. По его словам, такие мероприятия могут стать частью воспитательного процесса в школах. Это поможет напомнить детям, что они-жители великой страны, наследники героев, которые защищали свое Отечество. Также Шохин отметил, что с