Зная, что работы ещё не выполнены, женщина подписала акт приёмки.

В Александрове начальницу МКУ «УЖКХ» обвиняют в служебном подлоге при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Подробностями дела поделились в прокуратуре Владимирской области.Между чиновниками и коммерческой организацией был заключен контракт на благоустройство парка культуры и отдыха имени 200-летия города. Зная, что работы ещё не выполнены, женщина подписала акт приёмки. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ. Строителям внесено представление, по результатам которого виновного в невыполнении работ оштрафовали на 500 тысяч рублей.«Благодаря вмешательству прокуратуры работы по благоустройству территории выполнены полностью», - подчеркнули в ведомстве.