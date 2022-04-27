Владимирцев приглашают принять участие во всероссийской благотворительной акции Красная гвоздика....

Владимирцев приглашают принять участие во всероссийской благотворительной акции "Красная гвоздика". Она проводится каждый год в канун Дня Победы и в преддверии Дня памяти и скорби.Фонд "Память поколений" собирает средства на оказание адресной медицинской помощи участникам боевых действий. Чтобы поддержать ветеранов, нужно приобрести значок "Красная гвоздика". Стоит он символические 300 рублей. Купить его можно на сайте фонда, в интернет-магазинах, в супермаркетах или получить за пожертвование у волонтеров. Вырученные средства потратят на комплекты медикаментов, дорогостоящие кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы и оплату курсов реабилитации. В прошлом году в ходе акции было собрано почти 30 миллионов рублей.