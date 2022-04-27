Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Киржаче. Возгорание произошло в многоквартирном жилом на улице Гайдара в Киржаче в среду, 27 апреля. Пожарно-спасательные подразделения оперативно

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Киржаче. Возгорание произошло в многоквартирном жилом на улице Гайдара в Киржаче в среду, 27 апреля. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На момент прибытия огнеборцев валил дым из окна 2 этажа пятиэтажного дома. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Огнеборцы не