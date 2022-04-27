Наша история - наши победы. Сегодня в Коврове прошла интеллектуальная патриотическая игра,...

"Наша история - наши победы". Сегодня в Коврове прошла интеллектуальная патриотическая игра, посвященная сохранению исторической памяти. Урок провел депутат Госдумы Алексей Говырин.Викторина состоит из трех этапов. Старшеклассники 22-й ковровской школы соревновались в знании важнейших событий отечественной военной истории. Подобные викторины сегодня прошли также в школах Москвы и Архангельской области. Патриотические игры - часть партийного проекта "Единой России" - Историческая память. Организаторы отмечают, в то время, как в некоторых странах пытаются дискредитировать подвиги нашего народа, молодому поколению важно рассказывать об истории Родины. По итогам викторины, этим летом команда-победитель отправится на экскурсию в ГосДуму.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ:- Я приятно поражен, правда. Я вижу, как дети, во-первых, фактически как орешки щелкают эти вопросы. А на те вопросы, ответы на которые они не знают, они пытаются логически размышлять. И это, надо сказать, получается. В ближайшее время эта игра должна пройти во многих других городах нашей страны.