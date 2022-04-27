Возбуждено уголовное дело.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о незаконном обороте 33 тысяч пачек поддельных сигарет. Стоимость изъятой партии превышает 3,8 млн рублей.В хранении нелегального табака подозревают 27-летнего жителя Меленок. Осенью прошлого года фигурант оптом приобрёл сигареты неизвестного происхождения, которые в дальнейшем планировал продать местным жителям.Из частного дома мужчины и гаража, расположенного в Муроме, изъяты в общей сложности свыше 33 тысяч пачек различных наименований.«Факт приобретения и хранения немаркированного товара выявлен ФСБ. Фигурант признал свою вину», - рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Расследование уголовного дела продолжается.