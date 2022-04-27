В Росатоме изобрели уникальный способ получения материала высокого качества для производства деталей самолетов.

В Росатоме изобрели уникальный способ получения материала высокого качества для производства деталей самолетов.В Государственном научно-исследовательском институте АО "НИИграфит" (входит в "Росатом") запустили производство термопластичных лент для использования в нефтегазовой отрасли, строительстве и авиастроении. Линия полностью собрана из отечественных комплектующих. Для изготовления продукции использованы углеродные волокна производства компании UMATEX (входит в контур Госкорпорации "Росатом").Российские атомщики изобрели универсальный способ нанесения термопластов на армирующие волокнистые наполнители и смогли таким образом полностью решить вопрос импортозмещения в важных для страны отраслях.Новый способ нанесения полимера позволяет получать полуфабрикаты высокого качества. Они обладают повышенной трещиностойкостью и устойчивы к высоким температурам. По сравнению с обычными термореактивными материалами новые термопластичные ленты не нужно хранить при отрицательных температурах. Благодаря улучшенным свойствам изделий их ресурс эксплуатации увеличен в полтора раза.Раньше в России производство термопластичных лент не полностью покрывало потребности промышленности. Теперь вопрос решен. Разработанный в научном институте «Росатома» уникальный способ получения термопластичных лент является одной из главных задач современной технологии композитов. Он позволит расширить возможности при проектировании высокоответственных изделий от производства водородных баллонов до крыльев самолетов.На начальном этапе предприятие производит тонну термопластичных лент в год. В планах через два года достичь показателей 100 тонн в год.Большинство научных исследований и разработок дивизиона выполняются по таким направлениям как развитие современной ядерной энергетики, атомные станции малой мощности, переработка отработавшего ядерного топлива и мультирециклирование ядерных материалов, а также водородная энергетика, материалы и технологии, ядерная медицина, сверхпроводимость, лазерные, термоядерные и плазменные технологии.