В Вязниках направлено в суд уголовное дело по обвинению местной жительницы в причинении смерти по...

В Вязниках направлено в суд уголовное дело по обвинению местной жительницы в причинении смерти по неосторожности.Вязниковской межрайонной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая 13 августа 2021 года вечером вместе со своим мужем и с потерпевшим, приходящимся ей свёкром, находились у себя дома и совместно употребляли спиртные напитки. Женщине не понравилось непристойное поведение отца мужа.Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она нанесла ему ножом два удара в живот, 3 поверхностных удара в область лица и головы, а также не менее 4 ударов по рукам. Пьяный потерпевший не смог оказать сопротивление.От полученных телесных повреждений мужчина скончался в вязниковской районной больнице.Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд. За совершенное преступление женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.