Он заплатит 50 тысяч рублей.

В Вязниках председателя ТСЖ «Ефимьево-2» осудили за присвоение и растрату денег на капремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.По версии следствия, собственники жилых помещений аккумулировали взносы на банковском счете «Росссельхозбанка». В связи с необходимостью его закрытия накопленная сумма, 50 тысяч рублей, была перечислена на счет руководителя товарищества. Деньги должны были потратить на ремонт.Однако в мае 2019 года, используя свое служебное положение, не получив одобрения членов правления ТСЖ, мужчина перевёл 45 тысяч рублей на другой счет. Далее деньги еще четырежды перекидывались с одного счёта на другой. В результате председатель перевёл их себе и обналичил 45498 рублей 31 копейку.На афериста завели уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ.С учётом наличия смягчающих обстоятельств и возмещения причиненного ущерба, суд назначил обвиняемому штраф - 50 тысяч рублей.